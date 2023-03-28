Сан-Бернардино, США, 28 марта, 2023, 04:28 — ИА Регнум. В округе Сан-Бернардино (штат Калифорния в США) сошёл с рельсов грузовой поезд. По информации пожарно-спасательной службы, жертв и угрозы окружающей среде нет, незначительной утечкой топлива занимаются специалисты по работе с опасными веществами.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По официальным данным, в аварию попали два локомотива и 53 вагона с железной рудой, возгорания не произошло.

Напомним, утром 16 марта на территории индейской резервации в штате Вашингтон (США) шесть пустых вагонов поезда BNSF сошли с рельсов, в результате дизельное топливо одного из двигателей вытекло наружу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля грузовой состав с опасными химическими веществами сошел с рельсов в штате Огайо (США). В результате аварии несколько цистерн перевернулись и загорелись, а затем взорвались. Это привело к экологической катастрофе.