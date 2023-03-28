Daily Mail: Пентагон отказался обнародовать видео со сбитыми над Аляской тремя НЛО

Аляска, США, , 04:21 — REGNUM Минобороны США отказалось из-за секретности показать видео с НЛО, которые были сбиты в феврале над Аляской. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на информатора в Пентагоне.

Джо Байден и НЛО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Источник заявил, что в ведомстве есть видео того, как три неопознанных летающих объекта были сбиты в феврале истребителями США с использованием ракет «воздух — воздух» Sidewinder.

Собеседник газеты подчеркнул, что видео или фото, которые возможно обнародовать, нет в наличии. Пока все материалы остаются засекреченными.

Как сообщало ИА REGNUM, в США не наблюдают признаков инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами.