CBS News: президент США Байден на стрельбу в Нэшвилле отреагировал шуткой про мороженое

Нэшвилл, , 04:14 — REGNUM С шутки про мороженое начал своё выступление после стрельбы в приходской школе города Нэшвилл (штат Теннесси), где погибли шесть человек, президент США Джо Байден, сообщает CBS News.

Джо Байден (сс)marcn

Сначала он представился и заявил, что съел мороженое с шоколадной крошкой.

«Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так», — добавил Байден.

После неуместной шутки глава государства всё же прокомментировал трагедию в школе. Он выразил благодарность сотрудникам полиции за реакцию и принёс соболезнования семьям пострадавших при стрельбе.

Затем президент США вновь обратился к Конгрессу для продвижения законопроекта о запрете оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции, в школе Нэшвилла открыла стрельбу 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. В результате происшествия погибли три педагога в возрасте около 60 лет и трое девятилетних детей.