Южно-Сахалинск, 28 марта, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Владелец вертолёта Robinson 44, который разбился недалеко от Южно-Сахалинска с туристами, не имел разрешения на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Aeroprints.com Вертолёт Robinson R-44 RAVEN II

Индивидуальный предприниматель организовал прогулочный полёт на вертолёте для туристов из Хабаровска, при этом не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

Проверка завершена. В отношении предпринимателя транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении за оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований. Постановление находится в региональном управлении Роспотребнадзора на рассмотрении.

Прокурор также обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной деятельности предпринимателя.

Региональные СМИ писали, что по счастливой случайности супруги не взяли в полёт четырёхлетнего сына, оставив его в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области 17 февраля пропал с радаров вертолет Robinson, на борту которого находились три человека.

Воздушное судно разбилось, погибли пилот и женщина-пассажир, её супруг выжил.