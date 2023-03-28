Москва, , 05:00 — REGNUM Мобильные группы ВДВ России уничтожили в зоне проведения спецоперации наблюдательный пункт и пехоту ВСУ. В ходе зачистки на месте были обнаружены укрытия личного состава, множество оружия, в том числе западного, а также брошенные тела украинских военных. Работу десантников показало Минобороны РФ.

Уничтоженный опорный пункт ВСУ

О проведенной операции рассказал командир группы десантников с позывным Клим.

Российские военнослужащие выдвинулись в район расположения опорного пункта ВСУ на бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка». На месте десантники с помощью беспилотника обнаружили противника и открыли огонь из гранатомета АГС-17 «Пламя». После поражения целей бойцы сменили позицию для недопущения ответного огня и уничтожили личный состав ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске ВСУ начали минировать городские здания, к которым подходят российские бойцы.