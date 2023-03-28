Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: союз Китая и России не имеет аналогов в истории человечества

Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон считает, что за всю историю человечества не наблюдалось чего-то подобного, похожего на союз России и Китая. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Джонсона, уникальность союза кроется во взаимном дополнении — Китай представляет собой величайшую промышленную державу, в то время как Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов. К тому же силён и российский оборонный сектор.

Бывший разведчик напомнил, что США всегда стремились разобщить КНР и РФ.

«Поездка президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году была направлена на то, чтобы «вбить клин» между СССР и КНР. Однако его попытка не привела к успеху», — заключил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмётся за Пекин, заявил 27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.