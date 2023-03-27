ДНР, 28 марта, 2023, 02:59 — ИА Регнум. В Артёмовске ВСУ начали минировать городские здания, к которым подходят российские бойцы. Об этом сообщили военкоры «Русской весны» в телеграм-канале.

Рисунки детей Донбасса Донецк

Корреспонденты пишут, что противник начал минировать здания и подрывать их при приближении подразделений. По мнению авторов, такие «ловушки» очень опасны.

В телеграм-канале также сообщается, что подрыв был недавно зафиксирован на Авдеевском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск практически полностью (на 80%) окружен российскими подразделениями, заявил 27 марта экс-командир роты батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Дикий.