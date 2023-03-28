Минобороны РФ: в тылу спецоперации ведению боя в городе обучаются экипажи танков Т-80 и Т-72

Москва, , 05:00 — REGNUM Экипажи танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа в тылу спецоперации проходят подготовку ведения боя в городских условиях. Процесс тренировок и слаживания танкистов показало Минобороны России.

Танк Т-80 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Экипаж слаженный. Пацаны нормальные попались. Сомневаться не надо. Надо идти и защищать Родину», — рассказал командир танка с позывным Багор.

Экипажи оттачивают навыки стрельбы при маневрировании в городских условиях. Проходит подготовка по работе совместно с танком прикрытия.

«Идёт слаживание экипажа, чтобы механики с командиром и с наводчиком с полуслова понимали друг друга», — пояснил механик-водитель танка с позывным Берёза.

После успешного прохождения тренировок экипажи отправляются в зону боевых действий.

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