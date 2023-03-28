Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северного потока» Сеймур Херш заявил, что у него не вызывает удивления отказ Совета Безопасности ООН принять резолюцию России, сообщает РИА Новости.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Конечно. Зачем им это? Чего вы ещё от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость», — сказал журналист.

По итогам голосования Херш отметил, что «с Бразилией интересно получилось».

Напомним, резолюцию РФ о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» в Совете Безопасности ООН поддержали лишь Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, подозрения о тех, кто стоит за взрывами «Северных потоков», только увеличились после прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции России о создании международной комиссии для расследования терактов на газопроводах. При этом Россия больше не намерена выдвигать проект резолюции, подчеркнул дипломат.