Вашингтон, 28 марта, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Россия не намерена больше выдвигать на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о расследовании подрыва «Северных потоков», заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

В ответ на вопрос о планах Москвы вновь предлагать подобные инициативы он сказал, что «думаю, достаточно».

По его словам, это голосование раскрыло реальное отношение к вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта резолюция России о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» не была принята в Совете Безопасности ООН. Документ поддержали лишь Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов.

В КНР выразили сожаление о не принятой резолюции России по «Северным потокам». Пекин настаивает на объективном расследовании подрыва газопроводов.