Экс-главком Украины Муженко испугался, что Россия займёт большую часть страны к 2025 году

Киев, , 02:11 — REGNUM Бывший главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко предполагает, что Россия может взять под контроль правобережную территорию страны к 2025 году или хотя бы часть «от Харькова и Полтавы на юг». Это может случиться в отсутствии политических договоренностей. Мнение военного опубликовало издание Украины «Факты».

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Например, Россия преследует цель оккупировать правобережную Украину, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг, и у них это получается. Так что же может быть на следующий год в их планах? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега», — размышляет Муженко.

Экс-главком Украины предположил, что военное противостояние продлится до 2025 года и «само по себе не закончится и продлится долго». При этом выразил надежду, что его сценарий никогда не сбудется.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлое положение ВСУ может разрушить планы киевского режима провести наступательную операцию, заявил 27 марта бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.