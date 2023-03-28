Патрушев заявил, что Россия дважды спасала США от распада, но сейчас это делать нецелесообразно

Москва, , 01:57 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев напомнил, что Россия в XVIII–XIX веках два раза помогала США избежать распада, но на данный момент помогать им нецелесообразно. Своё мнение он выразил в интервью «Российской газете».

Николай Патрушев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала США — во время войны за независимость и гражданской войны», — сказал Патрушев.

Секретарь СБ однозначно заявил, что «в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно», — Америка заигралась в геополитические игры. При этом простые жители страны «и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки».

Разногласия между демократами и республиканцами усиливаются и растут, как и между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями.

«Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», — обратил внимание Николай Патрушев.

Он добавил, что властям легче всего «все проблемы заливать деньгами», но так не может продолжаться вечно.

«Падение уровня доверия к доллару и спекуляции на фондовом рынке приведут США к мощному кризису», — предположил секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, США так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам и разделиться на Север и Юг. Об этом 27 марта заявил Николай Патрушев.