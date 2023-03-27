Вашингтон, 28 марта, 2023, 01:40 — ИА Регнум. На Украине отмечают доминирование российских истребителей в воздушном пространстве в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Су-35

По словам собеседника издания, превосходство России усилилось после замены старых воздушных судов на современные Су-35. Такие изменения могут повлечь беспокойство США и его союзников, при этом у Киева нет возможности противостоять таким самолётам.

Напомним, 10 марта стало известно о планах Ирана закупить российские Су-35 после отмены запрета со стороны Совбеза ООН на продажу обычных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий украинской авиацией генерал Сергей Голубцов сказал, что, по результатам проверки лётчиков ВСУ специалистами в США, они готовы научиться управлять истребителями F-16 менее чем за полгода, но оставшиеся на Украине опытные пилоты часто погибают на устаревших машинах.