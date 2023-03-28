Москва, 28 марта, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Опорные пункты, скопления живой силы и техники ВСУ уничтожают в зоне спецоперации артиллерийские подразделения Западного военного округа. Работу расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» показало Минобороны России.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б»

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Перед артиллеристами стоит задача по огневому поражению батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Координаты для нанесения ударов получают с помощью беспилотников и корректировщиков. Огневая дальность хорошо замаскированных гаубиц «Мста-Б» составляет до 30 км. Благодаря фугасному действию снарядов сооружениям противника наносится максимальный урон.

Старший наводчик гаубицы «Мста-Б» с позывным Псих рассказал, что удары по сооружениям ВСУ наносятся с утра до вечера. После огня артиллеристы укрываются в окопах для избежания ответного прилета.

«Стресса нет никакого. Все на позитиве, все знают, за что мы здесь», — рассказал военнослужащий.

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В Минобороны подчеркнули, что расчеты гаубиц «Мста-Б» держат ВСУ под постоянным прессингом.

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