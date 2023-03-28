AT: Байден превратил внешнюю политику США в катастрофу при выводе войск из Афганистана

Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Президент США Джо Байден допустил серьёзные ошибки при выводе войск из Афганистана — это спровоцировало ряд значительных проблем во внешней политике. Об этом написал в American Thinker обозреватель Томас Лифсон.

Джо Байден (c) Gage Skidmore

Автор обратил внимание американцев, что за два года правления Байдена «внешняя политика Соединенных Штатов превратилась в катастрофу».

Лифсон пояснил, что крушение внешнеполитического курса американского президента привело к спешному выведению войска из Афганистана. Обозреватель считает, что США на этом потеряли дорогостоящее вооружение.

«Дела идут очень, очень плохо для Америки», — написал Томас Лифсон, имея ввиду эскалацию украинского кризиса, обострение отношений с Китаем и потерю союзника в лице Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепартамента до 23 марта представить документы о «катастрофическом выводе» американских войск из Афганистана.