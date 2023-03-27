Киреевск, Тульская область, 28 марта, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов считает, что украинские военные готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой беспилотником. Своё мнение эксперт высказал газете «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-141 Стриж

Генерал-майор в отставке лётчик Владимир Попов уверен, что ВСУ направили свой Ту-141 беспилотник «Стриж» на территорию Тульской области, где находятся крупные химические предприятия.

«Детонация на одном из них могла бы привести к крупномасштабной экологической катастрофе», — считает Попов.

Украинские командиры, по мнению лётчика, кроме того, рассчитывали не на боевой потенциал, а на психологический эффект. Киевскому режиму важно показать дальность полёта беспилотника.

При этом Владимир Попов озвучил, что у ВСУ есть не только «Стрижи», но и советские разведывательные беспилотные летательные аппараты Ту-143 «Рейс», которые могут быть запущены и на более дальние полёты.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи нашли обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж» на месте взрыва в городе Киреевске Тульской области.