Небензя заявил, что Лаврова ожидают на заседании Совбеза ООН
Вашингтон, 28 марта 2023, 00:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником нескольких заседаний Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
В апреле Россия будет председателем в Совбезе ООН.
«Ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал Небензя.
Как сообщалось ИА REGNUM, Лавров уличил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отсутствии нейтральной позиции по ситуации на Украине.
Также Лавров назвал панической реакцию США на резолюцию по «Северным потокам».