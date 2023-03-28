Постпред Небензя: глава МИД России Лавров планирует принять участие в ряде заседаний Совбеза ООН

Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником нескольких заседаний Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В апреле Россия будет председателем в Совбезе ООН.

«Ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал Небензя.

Как сообщалось ИА REGNUM, Лавров уличил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отсутствии нейтральной позиции по ситуации на Украине.

Также Лавров назвал панической реакцию США на резолюцию по «Северным потокам».