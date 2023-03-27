Небензя заявил, что Лаврова ожидают на заседании Совбеза ООН
Постпред Небензя: глава МИД России Лавров планирует принять участие в ряде заседаний Совбеза ООН
Вашингтон, 28 марта, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником нескольких заседаний Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
В апреле Россия будет председателем в Совбезе ООН.
«Ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал Небензя.
Как сообщалось ИА REGNUM, Лавров уличил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отсутствии нейтральной позиции по ситуации на Украине.
Также Лавров назвал панической реакцию США на резолюцию по «Северным потокам».