Вашингтон, 28 марта, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником нескольких заседаний Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В апреле Россия будет председателем в Совбезе ООН.

«Ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний», — сказал Небензя.

Как сообщалось ИА REGNUM, Лавров уличил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отсутствии нейтральной позиции по ситуации на Украине.

Также Лавров назвал панической реакцию США на резолюцию по «Северным потокам».