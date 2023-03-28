Мэр Кличко: на севере и западе Киева произошли взрывы
Киев, 28 марта 2023, 00:36 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале ночью 28 марта сообщил о взрывах в разных частях столицы Украины.
Взрывы раздаются в Оболонском и Святошинском районах на севере и западе Киева. Объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Подробности Кличко обещал рассказать позже.
Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был повреждён в результате обстрела украинскими военными.