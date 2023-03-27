Киев, 28 марта, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале ночью 28 марта сообщил о взрывах в разных частях столицы Украины.

(сс) David Fitzgerald. Web Summit via Sportsfile Владимир Кличко

Взрывы раздаются в Оболонском и Святошинском районах на севере и западе Киева. Объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Подробности Кличко обещал рассказать позже.

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