ДНР, 28 марта, 2023, 00:30 — ИА Регнум. В городе Артёмовске украинские военные переодевались в российскую форму с целью выявления пророссийски настроенных граждан, рассказал РИА Новости местный житель.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам горожанина, «слухи по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла «российская армия», кто обрадовался — выходим. Куда девали их — никто не знает».

Житель Артёмовска утверждает, что ещё перед началом специальной военной операции сотрудники украинских служб за пророссийские высказывания забрали его коллегу, о судьбе которого до сих пор ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуированные граждане Артёмовска ранее заявляли, что солдаты ВСУ просят еду у местных жителей, которые сами вынуждены голодать.