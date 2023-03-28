Американский журналист Херш заявил, что США подорвали «Северные потоки», а у Байдена всё в порядке

Вашингтон, , 00:16 — REGNUM В США знают, кто стоит за подрывами «Северных потоков», но расследовать диверсии не станут, заявил в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Соединённые Штаты имеют невероятные разведывательные возможности, получить ответ на этот вопрос можно было бы в течение нескольких дней, но такого вопроса на пресс-конференции ни от кого не прозвучало.

«Мы взорвали трубопровод, а у Байдена всё в порядке. <…> Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем всё это где-то фиксировать?» — добавил Херш.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 сентября 2022 года шведские и датские специалисты установили, что магистрали «Северных потоков» были повреждены в результате целенаправленных взрывов под водой. В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии, заявив, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США.

По мнению директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, за ущерб, нанесённый в результате теракта с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», Россия со временем может потребовать компенсации.