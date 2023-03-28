При обстреле ВСУ Донецка многоэтажный жилой дом получил повреждения
Донецк, 28 марта 2023, 00:07 — REGNUM Многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был повреждён в результате обстрела украинскими военными. К дому прибыли медики и спасатели, сообщает РИА Новости.
Ракетные удары ВСУ нанесли вечером 27 марта. По словам жителей дома, от взрывной волны выбило окна, есть разрушения в квартирах.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека — женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и мужчина 2000 года рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе Донецка.