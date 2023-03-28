При обстреле ВСУ Донецка многоэтажный жилой дом получил повреждения, есть пострадавшие

Донецк, , 00:07 — REGNUM Многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был повреждён в результате обстрела украинскими военными. К дому прибыли медики и спасатели, сообщает РИА Новости.

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ракетные удары ВСУ нанесли вечером 27 марта. По словам жителей дома, от взрывной волны выбило окна, есть разрушения в квартирах.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека — женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и мужчина 2000 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе Донецка.