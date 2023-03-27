Донецк, 28 марта, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был повреждён в результате обстрела украинскими военными. К дому прибыли медики и спасатели, сообщает РИА Новости.

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ракетные удары ВСУ нанесли вечером 27 марта. По словам жителей дома, от взрывной волны выбило окна, есть разрушения в квартирах.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека — женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и мужчина 2000 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе Донецка.