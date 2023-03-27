Пекин, 27 марта, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии может стать сигналом для США и их союзников о невмешательстве в украинский конфликт, иначе Москва окажет противодействие, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. Об этом говорится в материалах газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По мнению эксперта, «позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, поэтому риск ещё не является неуправляемым», обе страны заявляют о желании избежать ядерной войны.

Цуй Хэн считает, что решение России можно рассматривать как ответ на намерения Великобритании поставить на Украину снаряды с содержанием обеднённого урана.

Военный эксперт Сун Чжунпин убеждён, что на принятое в Москве решение повлияла активность НАТО во главе с США в распространении данного оружия.

По сведениям издания, в 2021 году на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранились около 100 американских ядерных боеголовок.

Как сообщалось ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённости Москвы и Минска по размещению на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

Путин уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, да и Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие.