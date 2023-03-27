Кириенко провёл заседание координационного совета «Движения первых»
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 27 марта 2023, 23:55 — REGNUM В Краснодарском крае первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 27 марта в образовательном центре поддержки одарённых детей «Сириус» в рамках «Марафона первых» провёл заседание координационного совета «Движения первых». Также состоялся запуск четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Уже во всех 89 субъектах нашей страны, включая освобожденные территории, сформированы координационные советы. Участники российского движения детей и молодёжи действуют очень правильно. Они уже вовсю развернули свою деятельность, активно участвуют в акциях и проектах движения, в реализации по-настоящему важных дел», — отметил Кириенко.
Подводя итоги трёхмесячной деятельности «Движения первых», представитель администрации президента перечислил активные молодёжные акции и проекты, реализованные в новогодние праздники, на 8 Марта. Особо отмечается участие детей в поддержке участников спецоперации.
«Ребята направили нашим военнослужащим 1 120 000 «добрых писем», написали 1 075 песен и стихов о героях нашей страны. Более 29 тыс. студентов изготовили для бойцов 192 107 самых необходимых вещей: термобельё, спальные мешки, печки-буржуйки, рюкзаки, маскировочные халаты, подсумки для аптечек», — перечислили Сергей Кириенко.
Уделено внимание известной военно-патриотической игре «Зарница», которая сегодня обретает новое звучание — «Зарница 2.0». Теперь она не только учит правилам поведения в условиях ЧС и ориентированию на местности, по словам Кириенко, «она стала технологичной масштабной игрой». В «Зарнице 2.0» участники и зрители смогут познакомиться с современными видами оружия и техники.
«Участники «Движения первых» действительно активные и целеустремлённые ребята. Именно благодаря им формируется ответственное и деятельное молодёжное сообщество», — резюмировал Сергей Кириенко.
На «Марафоне первых» во Всемирный день театра показали нового «Евгения Онегина» — постановка «Онегин и двое из 9 «Б» создана по работе финалистов Всероссийского проекта «Школьная пьеса». Спектакль рассказывает о том, как подростки, готовые спорить с учителем и всем миром, невероятным образом попадают в события пушкинского романа.
Как сообщало ИА REGNUM, собственный театр должен появиться у каждой российской школы к концу 2024 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта.