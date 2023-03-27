Китай настаивает на объективном расследовании подрыва «Северных потоков»

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Китай настаивает на необходимости проведения беспристрастного расследования диверсий на «Северных потоках», заявил 27 марта на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Эта злостная диверсия затрагивает безопасность не только европейской, но и мировой, транснациональной инфраструктуры», — сказал он.

По его словам, в интересах всех стран будет профессиональное расследование произошедшего и как можно скорее обнародовать его результаты, а также привлечение виновных к ответственности.

Китай сожалеет о не принятой резолюции России по «Северным потокам» в Совете Безопасности ООН, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, соавторами резолюции России о расследовании теракта на газопроводе стали Белоруссия, КНДР, Сирия, Венесуэла, Эритрея и Никарагуа.

По итогу документ поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов с учётом, что ни один из постоянных членов Совбеза не станет возражать.