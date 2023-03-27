Вашингтон, 27 марта, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Китай настаивает на необходимости проведения беспристрастного расследования диверсий на «Северных потоках», заявил 27 марта на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Эта злостная диверсия затрагивает безопасность не только европейской, но и мировой, транснациональной инфраструктуры», — сказал он.

По его словам, в интересах всех стран будет профессиональное расследование произошедшего и как можно скорее обнародовать его результаты, а также привлечение виновных к ответственности.

Китай сожалеет о не принятой резолюции России по «Северным потокам» в Совете Безопасности ООН, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, соавторами резолюции России о расследовании теракта на газопроводе стали Белоруссия, КНДР, Сирия, Венесуэла, Эритрея и Никарагуа.

По итогу документ поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов с учётом, что ни один из постоянных членов Совбеза не станет возражать.