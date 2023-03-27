Донецк, , 23:15 — REGNUM Украинские военные обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 27 марта в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

По официальным данным, в 22:08 «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населённый пункт Очеретино — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 ракеты из РСЗО».

Телеграм-канал SHOT сообщил о том, что одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе Донецка. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ повреждения получили здания школы и детского сада.

В сводке Минобороны России говорится, что украинские войска за сутки потеряли свыше 400 человек на донецком направлении.