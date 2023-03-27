Небензя: Дания, Швеция и ФРГ не готовы содействовать по «Северным потокам»
Вашингтон, 27 марта 2023, 23:01 — REGNUM У России есть серьёзные и обоснованные сомнения в объективности расследований диверсий по «Северным потокам», проводимых некоторыми европейскими государствами, заявил 27 марта на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
«Некоторые европейские государства, к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности, с нашей страной как наиболее пострадавшей», — отметил он, подчёркивая сознательные и последовательные попытки этих стран ввести совет в заблуждение по поводу информирования России об их усилиях.
Переписка с властями Швеции, Дании и Германии содержит только их отписки в адрес России, добавил Небензя.
Постпред заявил, что Россия настаивает на формировании «международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего».
По словам Небензи, это важно по мере того, как появляются новые факты и версии произошедшего.
Как сообщалось ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН не принята резолюция России о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков».