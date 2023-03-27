Вашингтон, 27 марта, 2023, 23:01 — ИА Регнум. У России есть серьёзные и обоснованные сомнения в объективности расследований диверсий по «Северным потокам», проводимых некоторыми европейскими государствами, заявил 27 марта на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

«Некоторые европейские государства, к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности, с нашей страной как наиболее пострадавшей», — отметил он, подчёркивая сознательные и последовательные попытки этих стран ввести совет в заблуждение по поводу информирования России об их усилиях.

Переписка с властями Швеции, Дании и Германии содержит только их отписки в адрес России, добавил Небензя.

Постпред заявил, что Россия настаивает на формировании «международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего».

По словам Небензи, это важно по мере того, как появляются новые факты и версии произошедшего.

Как сообщалось ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН не принята резолюция России о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков».