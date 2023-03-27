Москва, 27 марта, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Так прокомментировала официальный представителя МИД РФ Мария Захарова выражение ряда западных политиков озабоченности относительно российско-белорусского взаимодействия по ядерному оружию.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Она подчеркнула, что страны НАТО на протяжении долгих десятилетий придерживаются концепции «совместных ядерных миссий», напомнив о развёрнутом в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции ядерном оружии, которое принадлежит США.

По словам официального представителя ведомства, в условиях тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести России «стратегическое поражение», рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы в ядерной сфере «было наивно».

Мария Захарова считает, что достоянием общественности является также очевидный факт доктринального понижения Вашингтоном в последние годы порога применения ядерного оружия с переносом фокуса на «ограниченные сценарии» его использования.

«Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников», — заверила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Совета Безопасности ООН по ядерному оружию в Белоруссии состоится 28 или 29 марта.