Ольга Кузнецова, , 09:52 — REGNUM За океаном практически весь март информационное пространство сотрясает скандальный обмен репликами между американскими политиками и президентом Мексики. В США заявляют, что Обрадор сотрудничает с картелями, угрожая признать их террористическими организациями и ввести в Центральную Америку собственный военный контингент для наведения порядка. Мексиканские власти отрицают все обвинения, припоминая США атаку на газопровод «Северный поток». Чем может кончиться эта пикировка и действительно ли США собираются ввести в Мексику войска?

Граница Мексики и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Удобный инцидент

В начале марта в посольстве США в Мексике заявили о похищении в муниципалитете Матаморос четырех американских граждан. Произошло это практически сразу после того, как они пересекли пограничный переход на автомобиле и подверглись обстрелу со стороны группы неизвестных.

В роли «неизвестных» предположительно выступили члены картеля Гольфо, контролирующие мексиканскую сторону здешнего перехода и устраивающие подобные перформансы с завидной регулярностью.

Пока американские власти объявляли о награде за сведения о местонахождении похищенных граждан, в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что как минимум двое из них были застрелены еще при попытке захвата. Позже появился и видеоролик с места преступления в Матаморосе, демонстрирующий два безжизненных тела пропавших американцев.

С высокой долей вероятности они погибли во время перестрелки между членами картеля и мексиканскими военнослужащими, что, согласно утверждениям местного населения, происходит здесь с завидной регулярностью и обычно вызывает неприлично мало вопросов и у американских чиновников, и уж тем более у властей Мексики.

Вместе с тем данное происшествие — абсолютно рядовое для здешних мест — тут же было подхвачено американскими чиновниками и пущено в оборот.

Приравнять картели к ИГ*

7 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что из-за резонансного похищения и убийства американских граждан готовится представить в американский Сенат законопроект, регламентирующий размещение в Мексике военного контингента США. Разумеется, с правом на проведение боевых операций.

Грэм также дал интервью телеканалу Fox News, в котором сказал, что в отношениях с Мексикой собирается следовать советам 45-го президента США Дональда Трампа. В частности, он предупредил Мексику, что «если она продолжит давать убежище наркоторговцам, то станет врагом Соединенных Штатов».

Линдси Грэм (сс) Gage Skidmore

Интервью породило серию заявлений аналогичного характера от республиканских политиков, включая членов команды Трампа. Например, бывший генеральный прокурор Уильям Барр в интервью тем же Fox News стал называть Мексику «несостоявшимся государством наркобизнеса», правительство которого «полностью коррумпировано и не в состоянии бороться с картелями».

По итогу Барр свернул все к идее, являвшейся в свое время одним из популярных тезисов Дональда Трампа — относиться к картелям так же, как к членам «Исламского государства» (ИГ)*.

Еще один республиканец — член палаты представителей Конгресса США из Техаса Дэн Креншо — записал видеопослание президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору на испанском языке. В нем Креншо сообщил, что ликвидация картелей отвечает интересам и США, и Мексики. В дальнейшем Креншо также не удержался от комментариев для прессы, где поделился мыслями о том, что руководство Мексики, «несомненно, подкуплено картелями».

Не осталась в стороне и новоявленный кандидат в президенты США Никки Хейли.

Во время одной из конференций чиновница сообщила, что когда дело доходит до картелей, то мексиканского президента следует ставить перед фактом в стиле «либо вы делаете это, либо мы делаем это». В качестве «этого» Хейли предложила разместить силы специальных операций США в Мексике точно так же, как в свое время поступили из-за угроз, исходящих от ИГ*.

«Оскорбление народа Мексики»

Президент Мексики назвал подобные призывы «угрозой суверенитету страны» и заявил, что не позволит какому-либо иностранному правительству вторгаться на мексиканские территории. Кроме того, он расценил подобные угрозы как «оскорбление народа Мексики».

Напоследок Андрес Мануэль Лопес Обрадор и сам не удержался от угрозы — пообещал, что если американские законодатели из числа республиканцев попытаются использовать Мексику в пропагандистских, избирательных и политических целях, то он призовет мексиканскую общину в США не голосовать за эту партию.

В данном случае президент воспользовался тем, что последние несколько лет Республиканская партия в своих предвыборных кампаниях делает ставку именно на латиноамериканскую общину.

Другой вопрос, что электорат республиканцев — это дети эмигрантов, родившиеся и выросшие уже в США, причем из числа представителей так называемого «среднего класса» (или хотя бы тех, кто к нему приближается).

Выделяются они подчеркнутой приверженностью консервативным ценностям и чувствуют себя больше американцами, чем жителями испаноязычной части материка.

Так что в данном случае угроза мексиканского президента выглядит слабовато.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор © Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проблемы с правами человека

После угрожающих заявлений политиков Республиканской партии очнулись и другие представители американской политической фауны.

Буквально из ниоткуда появились многочисленные эксперты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые принялись утверждать, что в настоящий момент сотрудничество США и Мексики в борьбе с нелегальной наркоторговлей находится на самом низком уровне за последние десятилетия.

Естественно, происходит это по вине Мексики, чиновники которой «настолько коррумпированы, что не дают разрешений на совместные рейды или даже наблюдение со стороны американских правоохранительных органов».

Американские же власти обладают полным спектром информации о деятельности торговцев и наркотиками, и живым товаром, однако мексиканцы «просто-напросто отказываются» использовать ценнейшую разведывательную информацию.

По итогу это вылилось в прямые обвинения и возложение ответственности на руководство Мексики в эпидемии передозировок синтетическими опиоидами на территории США, а 20 марта Государственный департамент и вовсе опубликовал доклад о серьезных проблемах с соблюдением прав человека в соседней стране.

«Северный поток» и синтетические опиоиды

И здесь Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь вышел на сцену.

Уже на следующий день после публикации доклада мексиканский президент заявил, что все это «сплошная ложь», в очередной раз опровергнув тот факт, что Мексика производит синтетические опиоиды.

А уж если бы мексиканские власти вздумали написать отчет, изобличающий проблемы с правами человека в США, то он уж явно был бы поинтереснее. Обрадор предложил упомянуть в нем мытарства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также спросил, почему же компаниям, связанным с нелегальным распространением синтетических опиоидов, по-прежнему можно спокойно работать в США.

Да и вообще, администрация Джо Байдена не имеет права рассуждать о насилии в Мексике, так как сама санкционировала саботаж на газопроводе «Северный поток» — тут Обрадор вовремя сослался на то, что подобные обвинения принадлежат не ему, а отмеченному многочисленными наградами американскому журналисту Сеймуру Хершу.

Утечка газа на газопроводе «Северный поток» после диверсии © The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

В Белом доме тут же заявили, что все утверждения о причастности США к атаке на газопровод «ложь», а проблема с распространением синтетических опиоидов (в частности — фентанила) является глобальной, затрагивая и США, и такие страны, как Мексика.

При этом в Белом доме смягчили пилюлю, сказав, что для США отношения с соседями жизненно важны, и упомянули об «очень успешных переговорах», которые провели Байден и Обрадор еще в январе.

Правда, еще через сутки ситуация изменилась.

На очередных слушаниях в американском Сенате уже упоминаемый сенатор Линдси Грэм задал вопрос государственному секретарю США Энтони Блинкену о том, контролируют ли картели часть Мексики.

Блинкен ответил, что с этим фактом справедливо можно согласиться. Также госсекретарь сообщил, что мексиканские власти должны делать больше для обнаружения и перехвата партий фентанила в приграничье.

Разумеется, Грэм не мог удержаться и не спросить — не лучше ли вместо перехватывания на границе просто объявить картели террористическими организациями и «действовать в соответствии с законодательством США»?

Блинкен ответил, что в Государственном департаменте подумают об этом.

Байден, введи войска!

Законопроект, который грозится вот-вот представить Линдси Грэм, и содержащиеся в нем тезисы (а точнее, их обрывки) в принципе не являются чем-то сенсационным. Именно на бесконечных угрозах признать наркокартели террористическими организациями Дональд Трамп в свое время продвигал идею о строительстве стены на американской границе.

Террористом признан никто не был, но многие члены команды Трампа в те славные годы неплохо заработали на господрядах, занявшись возведением стен на южных американских рубежах и в итоге даже не доведя дело до конца.

Грэм в какой-то степени оказался даже мягче Трампа — он предложил признать террористическими организациями лишь некоторые картели. Учитывая, что на территории Мексики действуют как минимум четыре преступные организации подобного уровня, а также десятки слабо контролируемых (но относящих себя к тому или иному картелю) банд, то процесс признания может затянуться надолго.

Гораздо проще было бы признать террористическими организациями любые картели, как и предлагал в свое время Дональд Трамп. В таком случае достаточно было бы действий со стороны даже не настоящего картеля, а криптогруппировки, опубликовавшей угрозу американским властям где-нибудь в Твиттере.

Кроме того, военные действия в Мексике требуют разрешения на применение военной силы, которое должно быть одобрено Конгрессом США (при этом необходимо большинство в две трети голосов), а затем подтверждено подписью президента.

И даже тогда прямой контроль (по крайней мере, на бумаге) над вооруженными силами будет иметь Джо Байден, который еще в январе вполне себе спокойно договорился с Обрадором о сотрудничестве в сфере противодействия трансграничной наркоторговле.

Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор © EPA/Jose Mendez/ТАСС

Вместе с тем признание картелей террористическими организациями подразумевает под собой не только возможность введения войск на территорию Мексики (а потенциально — и других латиноамериканских государств), но и введение экономических санкций против связанных с картелями мексиканских чиновников.

Однако никто на подобные шаги всерьез не решается, что наводит на мысли о том, что криминогенная обстановка в Мексике вообще и в американском приграничье в частности откровенно выгодна американским чиновникам.

Трафик

Ситуация на границе Мексики и США оставляет желать лучшего.

Официальные цифры колеблются вокруг двух миллионов задержаний в 2022 году, однако фактическое количество нелегальных пересечений вполне может достигать и четырех миллионов в год.

Трансграничная наркоторговля при этом неразрывно связана с нелегальной миграцией, так как большинство латиноамериканцев-нелегалов используются в качестве подневольных наркокурьеров (например, таким образом они могут заплатить за помощь с переходом через границу или же отдать долги своих родственников).

При таком увеличении числа мигрантов логичным образом расширяются возможности для транспортировки наркотиков.

В последнее время наметилась еще одна интересная тенденция — учитывая постоянно увеличивающееся количество фентанила и других видов синтетических опиоидов на территории США, можно смело сделать вывод о том, что завозят их не только мигранты, способные пронести на себе всего одну партию.

Речь идет о поставках в промышленных масштабах, при которых наркотики завозятся в страну на автомобилях и самолетах, чудодейственным образом проходя все формы контроля — и уже это наводит на мысли о том, что американские официальные лица не только в курсе данной ситуации, но и курируют ее.

При таком подходе любые усиления проверок в рамках борьбы с нелегальной наркоторговлей в приграничье приобретают совершенно другой смысл. Увеличив количество досмотров и изъятий в условном Техасе, американские власти добиваются перенаправления наркопотоков в Калифорнию или Аризону, где привлекают к ответственности отдельных перевозчиков и фактически вытесняют «чужаков» с наркорынка, забирая его под свой персональный контроль.

Мексиканские власти, со своей стороны практически не чинящие никаких препятствий провозу наркотиков и миграционным потокам, также получают от происходящего определенные бенефиты. По сути, действо на американо-мексиканской границе представляет собой своего рода симбиоз, в котором, правда, наибольшую выгоду получают именно американские дельцы.

Кстати, все вышеуказанное распространяется не только на наркотики — через границу (причем в обоих направлениях) при таком подходе можно спокойно возить живой товар и оружие.

Забор между Мексикой и США © Aimee Melo/dpa/Global Look Press

«Украинское» оружие

В середине марта в тематических онлайн-сообществах появилась информация о том, что мексиканские картели в своих локальных конфликтах используют «оружие, привезенное с Украины».

Каких-либо четких доказательств того, что огнестрел был действительно доставлен из Киева — причем из числа американских поставок, — на данный момент не представлено.

Однако уже давно известен тот факт, что на протяжении многих лет продукция таких компаний, как Smith & Wesson Brands Inc., Barrett Firearms Manufacturing Inc., Colt’s Manufacturing Co., и Glock Inc., доставляется контрабандой на территорию Мексики и других стран Латинской Америки.

Одно время нынешнее мексиканское руководство даже решилось на авантюру в виде подачи иска против всех вышеуказанных оружейных компаний, попытавшись обвинить их в халатности и причастности к насилию, чинимому картелями.

При этом большинство боевиков из картелей в выборе оружия совершенно не взыскательны, фактически берут то, что удается достать, а что-то изготавливают сами.

С момента начала украинского конфликта в США активизировались разного уровня торговцы оружием.

Например, компания KelTec из Флориды передала ВСУ около 400 полуавтоматических винтовок. Для этого пришлось всего лишь связаться с украинским посольством, которое взяло на себя все проблемы по оформлению федеральной лицензии на экспорт.

В дальнейшем украинские дипломаты обязались доставить партию на объекты, контролируемые НАТО, а уже после — передать ВСУ. В настоящий момент неизвестно, добралась ли партия (кстати, далеко не единственная) до Старого Света.

Однако всплыли и другие обстоятельства.

Например, украинские посольства — в той же Мексике — открыто вербовали в ряды наемников лиц, имеющих боевой опыт.

По большей части нужный контингент находили с помощью отдельных граждан, имеющих связи с локальными преступными группировками. Сомнительно, что отдельные персоналии из числа американских и украинских чиновников упустили шанс заработать, продав кому-нибудь из новых знакомых несколько неучтенных партий оружия.

Новый виток ссоры

Для чего же американские власти затеяли публичную перепалку с президентом Мексики — ведь фактически трансграничная наркоторговля отлажена на диво хорошо и приносит доходы лицам из числа руководства обеих стран.

Здесь можно рассмотреть несколько версий.

Например, желание отдельных политиков из числа Республиканской партии повысить собственные рейтинги в преддверии выборов в 2024 году.

Или же это может быть борьба за передел долей дохода от наркоторговли. Принимая во внимание тот факт, что американские власти вытесняют из приграничья мелких наркоторговцев, можно предположить, что они начали делать то же самое уже на территории самой Мексики.

Мигранты на американо-мексиканской границе © EPA/ETIENNE LAURENT/ТАСС

Разведывательные ресурсы и военный контингент, уже находящиеся в Центральной Америке в рамках деятельности американского Управления по борьбе с наркотиками, вполне способны на это.

Не далее как в прошлом месяце при помощи информации от американских источников были уничтожены несколько лабораторий по производству кокаина в штате Синалоа, принадлежащие одному из картелей. При этом, согласно информации из отдельных источников, работники из данных лабораторий вполне могли избежать ареста и просто перевелись в другую местность к новым работодателям и старым занятиям.

Что касается угроз о признании картелей террористическими организациями, то в настоящий момент это может подразумевать под собой в первую очередь угрозы санкций в отношении отдельных мексиканских чиновников.

Чего конкретно можно добиться от властей Мексики таким путем, сказать пока трудно, но это явно сулит новые доходы отдельной группе американских элит.

* организация, запрещена в Российской Федерации