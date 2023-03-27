Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Резолюция России о создании комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» не принята в Совете Безопасности ООН, передаёт 27 марта РИА Новости.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, в Москве сомневаются в объективности расследований теракта. Власти Дании, Германии и Швеции заявляют о сотрудничестве с Россией по данному вопросу, пытаясь ввести СБ ООН в заблуждение, добавил постпред.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Соавторами резолюции России о расследовании теракта на газопроводе стали Белоруссия, КНДР, Сирия, Венесуэла, Эритрея и Никарагуа.

По итогу документ поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов с учётом, что ни один из постоянных членов Совбеза не станет возражать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Небензя заявлял, что страны, которые причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны компенсировать ущерб от разрушения объектов.