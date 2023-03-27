Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о российской компании по предоставлению киберуслуг «Протей». Издание также пишет, что «Протей» имеет контракт с Министерством обороны РФ. В связи с этим и были авторами сделаны выводы, что Россия меняет кибероружие на иранские беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден предостерёг Иран от дальнейшей конфронтации. Такое заявление глава Белого дома сделал после американских ударов по Сирии.