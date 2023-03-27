В минобороны Украины подтвердили получение американской и немецкой бронетехники

Киев, , 21:43 — REGNUM В распоряжение ВСУ поступила бронетехника из США, Великобритании и Германии, заявил 27 марта министр обороны Украины Алексей Резников.

Танк Challenger Brian Robert Marshall

Речь идет о британских танках Challenger, американских бронемашинах Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.

Ранее 27 марта в министерстве обороны Германии подтвердили, что танки Leopard 2 также доставлены на Украину.

Как сообщалось ранее, эксперты Wall Street Journal заявили, что, несмотря на обучение военных и поставки западного вооружения, киевский режим не сможет начать наступление «в стиле НАТО», поскольку оно предполагает массированный удар с воздуха.