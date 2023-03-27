Global Times: решение разместить ядерное оружие в Белоруссии разрушило планы Запада

Киев, , 21:23 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии разрушило планы США по ослаблению России, написал военный эксперт Сун Чжунпин в своей статье для китайского издания Global Times.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Это не только ответ на уже совершенные Вашингтоном провокации, но и мера по сдерживанию возможных новых недружественных шагов США, отметил эксперт.

Готовность Великобритании поставлять Украине снаряды с обедненным ураном свидетельствует о том, что Запад в этом конфликте готов переходить любые «красные линии», добавил Сун Чжунпин.

Ранее 27 марта 27 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на планы Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.