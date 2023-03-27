Москва, 27 марта, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Выход из российского бизнеса будет стоить компаниям из недружественных стран 10% от половины рыночной стоимости активов, которые они оставляют. Такой размер «неустойки» определён решением министерства финансов России, говорится в документе по итогам заседания подкомиссии ведомства.

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«Не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива», — следует из текста протокола.

Взнос должен быть добровольно направлен в федеральный бюджет России, также говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский центральный банк оказывает давление на «Райффайзенбанк России», чтобы он прекратил бизнес в РФ. В ответ в банке заявили, что Raiffeisen Bank International (RBI) не нарушает никаких норм Евросоюза и Австрии.