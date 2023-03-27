Ростов-на-Дону, 27 марта, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону не приемлют проведение в городе концертов артистов, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, заявил глава города Алексей Логвиненко. По этой причине отменены выступления Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы, сообщил он РИА Новости.

Andrew Butko Александр Ревва

Ранее позиция по СВО стала причиной отмены концертов групп «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль». В Ростове-на-Дону будут придерживаться однозначной позиции по поводу выступлений таких артистов, отметил Логвиненко.

«Администрация города ещё летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жёсткую позицию и мнение ростовчан», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированный в Краснодаре концерт певицы Ани Лорак будет отменён, заявил 25 марта глава города Евгений Наумов. Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против спецоперации по защите Донбасса, не будут зарабатывать в Краснодаре, так как нет гарантий, что эти деньги не пойдут на поддержку вражеской армии.