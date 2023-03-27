Telegraph: охрана Зеленского запретила ему брать шоколад у журналиста
Киев, 27 марта 2023, 21:02 — REGNUM Охрана президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста, передает 27 марта Telegraph.
По сообщению издания, шоколад Зеленскому предлагал телеведущий и путешественник Бир Гриллс, который снимает на Украине документальный фильм.
Охрана украинского президента, как сообщается, «вырвала» у него угощение, предположительно, из-за опасений, что Зеленский будет отравлен.
Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лучшим вариантом для Зеленского было бы закончить свою жизнь так, как это сделал Гитлер.