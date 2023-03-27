Telegraph: охрана Зеленского из-за опасений отравления запретила ему брать шоколад у журналиста

Киев, , 21:02 — REGNUM Охрана президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста, передает 27 марта Telegraph.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению издания, шоколад Зеленскому предлагал телеведущий и путешественник Бир Гриллс, который снимает на Украине документальный фильм.

Охрана украинского президента, как сообщается, «вырвала» у него угощение, предположительно, из-за опасений, что Зеленский будет отравлен.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лучшим вариантом для Зеленского было бы закончить свою жизнь так, как это сделал Гитлер.