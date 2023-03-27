Вашингтон, 27 марта, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Власти США могли ужесточить свою стратегию по конфликту на территории Украины, передает 27 марта Times со ссылкой на одного из американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Согласно новой стратегии, в Вашингтоне рассчитывают, что Киев вернет «утраченные территории», сказал собеседник издания.

Как сообщалось ранее, экс-глава антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье в своей статье для издания The Hil отметил, что США должны прямо сказать властям Украины, что помощь не бесконечна и Киеву в итоге придётся согласиться на территориальные уступки.