Новый министр образования Украины, бывший в молодости владельцем ларьков, «прославился» фотографиями убитых русских солдат, родителями-диссидентами и украденной диссертацией. Националисты с радостью приняли новость о его назначении.

Илья Ропшин, , 13:07 — REGNUM На выходных на Украине на новый виток вышел скандал с новым министром образования Оксеном Лисовым, неделю назад заступившим на свой пост. Ранее министра обвинили в плагиате, что само по себе уже немало. Но когда выяснилось, у кого именно Лисовой украл целые куски своей диссертации, тут развели руками даже знатоки украинской политики.

Оксен Лисовой и Сергей Шкарлет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я аж замерла!»

В прошлый понедельник, 20 марта, Верховная рада Украины отправила в отставку трёх министров. Одним из них был министр образования и науки Сергей Шкарлет. За несколько дней до этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил: новым министром партия власти предлагает назначить Оксена Лисового — директора национального центра «Малая академия наук». Часть украинского общества охватила бурная радость.

«Аж я замерла от этой новости: если на место Шкарлета на самом деле <…> заступит Оксен Лисовой, это будет второе, после Залужного, кадровое решение Зеленского, за которое ему боги истории простят кучу грехов. <…> Никогда ещё за все годы независимости украинское образование не было в руках настолько идеально, просто Боженькой самим для неё скроенных. Аж оно слишком хорошо кажется, чтобы быть правдой. Но вдруг? Держим кулачки», — написала в соцсетях в украинская писательница-русофобка Оксана Забужко.

Аналогичные по духу комментарии сделали и некоторые другие представители украинской интеллигенции. Так, детский и семейный психолог Светлана Ройз рассказала, что «чуть ли не плакала весь день», когда читала о возможном назначении Лисового.

Поддержали идею назначения Лисового министром и политики с чиновниками.

Так, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что надеется в ближайшие недели активно продолжить существующие и начать много новых образовательных проектов «с таким крутым министром». Она отдельно поблагодарила Лисового за службу в десантно-штурмовых войсках.

Оксана Маркарова Kmu.gov.ua

Поддержала назначение Лисового и народный депутат от вроде бы оппозиционной власти галицкой партии «Голос», член парламентского комитета по образованию Наталья Пипа.

В итоге 21 марта 313 голосами из 404 Верховная рада поддержала назначение Лисового на пост министра образования и науки Украины.

Плагиат

Одновременно в СМИ стала появляться информация о том, что Лисовой частично списал и свою диссертацию, и её автореферат с работ других учёных.

При этом речь не шла о том, что автор просто впопыхах забыл сослаться на других исследователей. Автор предпринял специальные усилия, чтобы обойти существующие компьютерные программы поиска плагиата. Во всём тексте научного сочинения украинская литера «і» была заменена на латинскую «i». А 50% публикаций по теме диссертации, которые якобы написал соискатель ученой степени, и вовсе оказались фальшивыми.

Та же член профильного комитета Пипа вступилась за Лисового. Мол, да, «один абзац у него выглядит скопированным», но он «признаёт эту ошибку», и более это якобы не повторялось. И вообще, у бывшего министра Шкарлета плагиата в научных работах еще больше!

Но разоблачители нового министра не успокоились и выяснили «источники вдохновения» Лисового.

Оказалось, что часть работы он позаимствовал из кандидатской диссертации Петра Ющенко — брата третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Пётр Ющенко в 2020 году (т. е. уже при Зеленском) был лишён учёной степени доктора наук «за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности».

Его взгляды специфичны даже для исторической науки современной Украины.

Так, Ющенко-старший уверен, что древнегреческий философ Диоген предлагал сделать украинский, на котором якобы говорили и другие древние философы, «государственным языком Греции».

Петр Ющенко. Кадр из видео: RadaTVchannel

И хотя, как утверждают СМИ, списывал Лисовой из кандидатской, а не из докторской диссертации брата Ющенко, это мало что меняет: обе диссертации Пётр Ющенко защищал в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, имеющем весьма неоднозначную репутацию на Украине.

Название диссертации Лисового выглядит вполне нейтрально и академично (хотя оригинальным его трудно назвать): «Социокультурная самоидентификация личности». А вот заголовок «протографа» за подписью Ющенко-старшего уже не оставляет сомнений в тональности диссертационного исследования: «Национальная идея как матрица формирования личности: социально-философский анализ».

Но, на удивление, о смене Лисового на посту министра пока речь и не идёт.

Он заявил, что готов в случае нахождения комиссией в его работе плагиата отказаться от учёной степени, но не от министерского портфеля. И, что характерно, Лисового за такую позицию никто из «группы поддержки» не осудил.

Кто же такой Лисовой, и почему ему всё сходит с рук?

«Очень нравятся» трупы русских солдат

В октябре 2022 года на своей странице в соцсетях Лисовой выложил фотографии убитого русского солдата.

«Я не буду злоупотреблять такими фото. Да и не делал их много. Хотя видел достаточно. Сушёных, распухших, гнилых, горелых, по кусочкам… Пятьдесят лет это висело надо мной. Забрало и убило отца, терроризировало мать, сестру, гноило в тюрьмах тёть и дядь, гнало на войны и убивало дедов, морило голодом бабушек, унижало, издевалось, запугивало… А теперь оно выглядит вот так. Нравится ли это мне? Да. Несмотря на вонь, очень. Словами не передать», — подписал он фото.

В комментариях друзья Лисового писали: «Хороший русский — мёртвый русский», «Сущность этой нации — гнилое и смердящее», «Пусть сгниют и истлеют, пусть их при жизни съедят черви».

К тому времени Лисовой вот уже который месяц воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Такая ненависть к русским неслучайна.

Как рассказывал сам Лисовой в интервью ещё до начала СВО, он происходит из семьи диссидентов. Его отца — философа Василия Лисового — в 1973 году осудили на 7 лет лагерей и на 3 года ссылки за антисоветскую деятельность.

«Мог бы стать академиком Национальной академии наук и оставить мне трёхкомнатную квартиру в Киеве, гараж и автомобиль «Волга». А он оставил свободное общество, право выбора», — говорил об отце в интервью 2021 года младший Лисовой.

Василий Семенович Лисовой. Украинский философ, правозащитник, диссидент Сахаровский центр (признан в России НКО — иноагентом)

Его мать — филолога Веру Лисову, — по словам сына, преследовали за акцию у памятника Тарасу Шевченко в Киеве, а затем за идеологически невыверенную статью о Лесе Украинке.

По словам Лисового, именно из-за этого он имел трудности с поступлением в высшее учебное заведение. И это при том что на дворе стоял 1990 год, а годом ранее — в 1989-м — его отца реабилитировали.

Поэтому сначала Лисовой получил специальность керамиста, гончара третьего разряда в Решетиловском художественном училище, а уже позже поступил на специальность «Библиотечно-информационные системы» в Киевском государственном университете культуры.

По словам самого Лисового, педагогическую практику он начал в 17 лет, преподавая художественные дисциплины в кружках при школах и фехтование в скаутской организации «Сiч» (последняя, согласно открытым источникам, была создана в 1993 году, т.е. тогда, когда Лисовому уже было 20 лет), а также в историческом клубе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянском коллегиуме (создан в 1992 году).

Большой друг «маленького и наглого»

Но одним «свободным обществом» сыт не будешь, и потомственный философ в 1990-е на машину решил заработать сам. Ещё в вузе Лисовой занялся автобизнесом.

«Когда я занимался бизнесом с 20 лет, у меня были киоски, магазины, потом заправку построил. Я понял, что я тут заработаю и на машины, и на холодильник, и на два отпуска. Это очень хорошо, но что дальше?» — рассказывал он в 2021 году.

Именно поэтому Лисовой пошёл в 2004 году в науку, а точнее в «Малую академию наук», президентом которой был и остаётся сегодня Станислав Довгий. Его сын Олесь Довгий прославился как соратник одиозного киевского мэра Леонида Черновецкого, которого противники обвиняли в злоупотреблении наркотиками, слабоумии и разбазаривании земель Киева.

«Станислав… Олесь Станиславович, вы такой маленький, вы такой наглый, вы себе не можете представить!» — заявил в 2007 году нынешний мэр Киева Виталий Кличко, а тогда — член Киевсовета, — Олесю Довгому, упрекая того в земельных махинациях.

Довгий и Лисовой дружат до сих пор. «Маленький и наглый» Довгий-младший собирал в 2022 году гуманитарную помощь для Лисового.

Олесь Довгий (сс) Chesnyicholovik

Несмотря на такие связи и несколько «праздничную» биографию, украинская интеллигенция нахваливает работу Лисового.

Ему ставят в заслугу — вы не поверите — борьбу с плагиатом! А еще — повышение прозрачности Всеукраинского конкурса детских научных работ, организацию летних научных школ, содействие в открытии «первого интерактивного пространства на Украине» — Киевского музея науки, запуск образовательного проекта для учеников старших классов «Агенты изменений» и бизнес-инкубатора Ukrainian Future для стартаперов.

С началом СВО Лисовой отравился служить в армию — в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

В общем, идеальный кандидат на пост министра образования. Особенно при том, что у президента Украины Владимира Зеленского с министрами образования были большие проблемы.

Проблемы с министрами

За неполные четыре года президентства Зеленского на Украине сменились четыре министра образования.

При этом в целом украинское образование продолжало развиваться в русле, заложенном ещё «порошенковскими» министрами — Сергеем Квитом и Лилией Гриневич — в русле вестернизации и разрыва связей и с Россией, и с советским академическим прошлым. Порой случались перегибы, вроде желания запретить использовать русскоязычные источники, против которых протестовали даже такие националисты, как Олег Однороженко — один из создателей запрещённого в РФ «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но в целом Украина всё агрессивнее промывала мозги молодёжи и всё больше смотрела на Запад, при этом так и не справившись с родовыми травмами украинской научной среды: засильем псевдонауки, плагиата и кумовства.

Троих министров образования — Анну Новосад, Юрия Полюховича и Любомира Мандзия — Зеленский поменял за один 2020-й год.

Новосад прославилась большим количеством орфографических ошибок в одной из заметок в соцсетях, высказываниями о недостаточной зарплате министра и незадекларированной недвижимостью, а также передачей ряда вузов минкульту. Полюхович и Мандзий и вовсе были чисто временными фигурами.

Анна Новосад Kmu. gov. ua

А вот Шкарлет — предшественник Лисового — стал слишком уж одиозным даже для Украины. В июне 2020 года в нескольких его работах нашли плагиат. Но против Шкарлета сыграло то, что он, по его собственному признанию, в 2004 и 2010 годах поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича и «Партию регионов». Этого уж простить было никак нельзя.

В итоге, когда в конце 2020 года его из врио министра образования делали полноценным министром, протестовали не только некоторые депутаты, но и студенты с преподавателями. А сам Шкарлет в конце концов стал лауреатом премии «Академическая недостойность» в номинации «Плагиатор-2020/21».

«Огромная куча»

Прогрессивными, прозападными и антироссийскими по определению являются все, кто в последние годы побывал в кресле министра образования Украины. Но теперь в нём оказался еще и ветеран войны с Россией. И, похоже, у Зеленского считают, что Лисовой, наконец, решит проблему с претендентами на эту должность.

«Искренне поздравляю! Работы — огромная куча, но новый министр уже может рассчитывать на мощную поддержку тех, кому не всё равно будущее украинского образования», — цитирует издание образовательного омбудсмена Сергея Горбачёва.

Такому министру можно и плагиат простить!

«Украинская правда» в публикации о плагиате Лисового больше проходится по личностям тех, кто изобличает министра, чем по самому Лисовому. И это при том, что Лисовой заподозрен не просто в плагиате, а в воровстве у людей, ранее самих уличённых в плагиате и антинаучности.

На Руси в таких случаях говорили: «Поставили лису сторожить курятник». Как будет с плагиатом в украинской науке, догадаться в общем не сложно. Но вот в чём можно быть стопроцентно уверенным, так это в том, что промывка мозгов в школах и вузах станет ещё агрессивнее. И если кому-то казалось, что дальше уже некуда, то это далеко не так. Лисовой не даст соврать.