Москва, , 08:19 — REGNUM На Московском международном салоне образования ММСО. EXPO-2023 столичный производитель образовательного оборудования «Научные развлечения» представил десять новых учебных наборов. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московский производитель образовательного оборудования «Научные развлечения» представил десять новых учебных наборов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» более 30 лет разрабатывает и производит учебное оборудование для подростков и детей. Недавно производитель презентовал десять новых наборов для дошкольного обучения, старшей и средней школы», — заявил Овчинский. Компания уже выпустила более тысячи новых образовательных комплектов, которые используются как в российских, так и в зарубежных учебных заведениях, добавил он.

Развивающие наборы компании «Научные развлечения» помогают школьникам в изучении математики, физики, химии, робототехники, информатики, биологии, астрономии и других предметов. Каждый набор направлен на то, чтобы наука становилась понятнее через эксперименты и проектную деятельность. Новые наборы разработаны для дошкольников и учеников начальной школы, и они помогут в изучении математики, логики и основ программирования. Для учеников средней школы разработан набор для экспериментов в области физики и химии, а для старшеклассников созданы наборы «Техническое зрение» и «Умная гидропоника».