США, 27 марта, 2023, 20:40 — ИА Регнум. В Северной Дакоте (США) с рельсов сошёл железнодорожный состав, перевозивший нефтепродукты. В результате утечки загрязнена обширная территория возле населённого пункта Уиндмер, сообщил телеканал Valley News.

33.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

Всего поезд состоял из 70 вагонов, из них опрокинулся 31. Предполагается, что на ликвидацию последствий утечки нефтепродуктов потребуется не менее недели. Перевозимые вещества должны были использоваться при производстве асфальта.

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале состав с химикатами сошёл с рельсов в американском штате Огайо. Опасные вещества загорелись и взорвались, были эвакуированы не мене 1,5 тыс. местных жителей.

Устранявшие аварию рабочие позже пожаловались на плохое самочувствие, мигрень и тошноту.