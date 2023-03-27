СМИ сообщили, что из Disney начали увольнять сотрудников
СМИ сообщили, что в компании Disney начались массовые увольнения
Вашингтон, 27 марта, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Руководители компании Disney объявили о начале процесса по сокращению семи тысяч сотрудников, передает 27 марта Reuters.
Walt Disney Television
Роберт Айгер
Первую группу сотрудников начнут уведомлять об увольнениях в ближайшие дни, более масштабная волна сокращений ожидается в апреле 2023 года.
Как сообщалось ранее, руководители Disney анонсировали, что увольнение 3% сотрудников станет частью плана по снижению издержек на 5,5 млрд долларов.