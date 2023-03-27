Вашингтон, 27 марта, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Руководители компании Disney объявили о начале процесса по сокращению семи тысяч сотрудников, передает 27 марта Reuters.

Walt Disney Television Роберт Айгер

Первую группу сотрудников начнут уведомлять об увольнениях в ближайшие дни, более масштабная волна сокращений ожидается в апреле 2023 года.

Как сообщалось ранее, руководители Disney анонсировали, что увольнение 3% сотрудников станет частью плана по снижению издержек на 5,5 млрд долларов.