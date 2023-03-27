В Белом доме озабочены массовыми протестами в Израиле против реформы судебной системы

Вашингтон, , 20:29 — REGNUM В Израиле необходимо достижение компромисса по поправкам, которые законодатели собираются внести в закон о судебной системе страны. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Мы сохраняем глубокую озабоченность недавними событиями, которые ещё больше подчеркивают, по нашей оценке, острую необходимость достижения компромисса», — сказал он.

По словам Кирби, Вашингтон в течение двух недель обсуждает сложившуюся ситуацию с израильскими властями. В дальнейшем в США намерены продолжить «пристально наблюдать» за этими событиями. Опасений, что в Израиле может начаться гражданская война, в Белом доме нет, подчеркнул его представитель. Тем не менее, в Штатах по этому вопросу ждут достижения компромиссного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета. Договорённость была достигнута совместно с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Теперь парламент страны будет обсуждать вопрос реформы судебной системы на следующей сессии.