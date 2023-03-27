Вашингтон, 27 марта, 2023, 20:19 — ИА Регнум. В Белом доме нет опасений по поводу передачи Москвой в Белоруссию ядерного оружия, так как там не видят признаков осуществления этих действий. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CBS News.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Также в США не увидели подтверждений «планов» России применять ядерные вооружения на Украине. Тем не менее, в Вашингтоне продолжат придерживаться позиции готовности к стратегическому сдерживанию, сказал Кирби.

«Мы не видим каких-либо признаков, что он (президент России Владимир Путин — Прим. ИА REGNUM) выполнил своё обещание или направил ядерное оружие», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Китайское издание Global Times объяснило это решение демонстрацией намерения РФ в дальнейшем противодействовать западным странам, если они продолжат вмешиваться в конфликт на Украине.