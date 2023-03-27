Американский сенатор Хоули призвал администрацию Байдена тратить деньги на США, а не на Украину

Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Джош Хаули призвав администрацию президента Джо Байдена тратить деньги на Соединённые Штаты, а не на киевский режим.

Джош Хоули Senate.gov

«Продолжение трат на Украину не отвечает интересам США», — заявил он в колонке для информационного канала Fox News.

Политик назвал отправленные Украине суммы средств «умопомрачительными», добавив, что помощь, согласованная Конгрессом, во много раз превосходит бюджеты некоторых штатов.

По его мнению, Штатам нужны эти ресурсы для решениях своих проблем, поэтому отправлять их киевскому режиму — неправильно. Он уточнил, что помогать Украине должны европейские члены Североатлантического альянса.

Хоули упрекнул администрацию Байдена в том, что она не следит за распределением денежных средств.

«Это лишено смысла», — сказал сенатор, добавив, что не всегда ясно, достигают ли средства целей. Он также потребовал определить ответственного за аудит всех средств, выделенных Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье заявил, что США должны прямо сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что помощь не бесконечна и Киеву в итоге придётся согласиться на территориальные уступки.