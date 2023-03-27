Арестович заявил, что без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями

Киев, , 19:59 — REGNUM Если западные страны не предоставят ВСУ дальнобойные орудия, то контрнаступление армии Украины обернется огромными потерями, заявил 27 марта бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Алексей Арестович Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Без указанного типа орудий наступающей стороной будут проливаться «моря крови», сказал Арестович.

Он также обратил внимание, что решение о предоставлении Киеву дальнобойного вооружения, по всей видимости, не будет принято до лета 2023 года (до саммита НАТО), в то время как контрнаступление намечено на весну.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что поставки дальнобойного оружия «крайне важны» для ВСУ.