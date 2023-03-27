Названа дата начала выплат пострадавшим при взрыве БПЛА в Киреевске
Тула, 27 марта 2023, 19:53 — REGNUM Пострадавшие при взрыве украинского беспилотника в Тульской области начнут получать выплаты с 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина.
«Люди, которые получили травмы в результате падения БПЛА в Киреевске, смогут получить компенсации уже завтра», — говорится в распространённой информации.
В пресс-службе также добавили, что всем, кто потерял жилье, в ближайшее время будут выданы сертификаты на приобретение нового.
Напомним, что пострадавшие получат от региональных властей по 100 тыс. рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсировано до 1 млн рублей.
Накануне, 26 марта в Киреевске взорвался беспилотник, в результате чего пострадали три человека, получив осколочные ранения. На месте взрыва образовалась гигантская воронка.
По меньшей мере восемь частных домов оказались повреждены. В некоторых строениях домов выбило стёкла. На месте инцидента нашли обломки БПЛА Ту-141 «Стриж».